Тринадцать соцобъектов построят в Черемушках по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Черемушки планируют построить 13 социальных объектов в рамках программы реновации жилищного фонда, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"На юго-западе столицы по программе реновации жилищного фонда в районе Черемушки построят 13 объектов социальной сферы. Соответствующие проекты планировок территорий разработаны и утверждены постановлениями правительства Москвы", – сообщает пресс-служба.

Как отметил глава департамента Сергей Левкин, подлежащие реновации кварталы Черемушек будут обустроены по двум проектам планировки территорий.

"На проектируемой территории запланировано строительство 13 объектов социального назначения. Это пять детских садов на 750 мест, школа на 550 учащихся, здание образовательного комплекса со школой и ДОУ на 250 и 200 мест соответственно", – передает слова Левкина пресс-служба.

Также, по его словам, в районе возведут поликлинику, музыкальную школу, административно-деловое здание с домом культуры и три физкультурно-оздоровительных центра, два из которых будут встроены в жилые дома, а один построят отдельно стоящим с бассейном. Всего в Черемушках по программе реновации расселят и снесут 119 домов общей жилой площадью почти 400 тысяч квадратных метров.

"На территории района один дом введен, на двух объектах ведется проектирование и строительство, в новостройку на улице Профсоюзной, доме 32, с сентября этого года идет заселение. На первом этапе программы с 2020 по 2024 год планируется начать переселение семи домов, где проживают 1,3 тысячи человек", – заявил Левкин.

Ранее на юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию две новостройки по программе реновации. Дома находятся в районах Черемушки и Академическом, в общей сложности в них находится 221 квартира.

Суммарно программа реновации коснется 117 тысяч человек из 11 районов Москвы: Академического, Гагаринского, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовского, Обручевского, Северное Бутово, Южное Бутово, Черемушки, Ясенево.