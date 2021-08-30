МЧС дало москвичам рекомендации из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По прогнозам синоптиков Росгидромета до 9 утра вторника, 31 августа, в Москве ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В ведомстве отметили, что следует избегать внезапных маневров: резких обгонов, перестроений и опережений.

МЧС сообщило, что не следует парковать автомобили под деревьями. Также гражданам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что уходящее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что до этого только четыре раза за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений была зафиксирована аномалия сезонной температуры воздуха более трех градусов. Речь идет о 1938-м, 1972-м, 2010-м и 2011-м годах.