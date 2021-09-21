Спад в экономике РФ, вызванный пандемией коронавируса, полностью преодолен – Путин

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Спад в экономике России, вызванный пандемией коронавируса, полностью преодолен. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", – отметил президент РФ.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что кабмин предусмотрит значительные суммы на борьбу с последствиями пандемии, в том числе на углубленную диспансеризацию.

Ранее Сергей Собянин включил постковидную диспансеризацию в перечень бесплатных медуслуг. На финансирование данной услуги по углубленной диагностике направят 850 миллионов рублей.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый, помимо приема терапевта, включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрию. По показаниям – тест с 6-минутной ходьбой, для перенесших среднюю и тяжелую форму заболевания – определение концентрации D-димера в крови, а также рентгенографию органов грудной клетки.

По результатам обследований для уточнения диагноза пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации и назначить дополнительные обследования.

