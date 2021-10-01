Власти не обсуждают вопрос о введении локдауна в стране – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти пока не обсуждают вопрос о введении локдауна на федеральном уровне из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет", – ответил он на вопрос, стоит ли на повестке дня тема введения локдауна на территории всей страны.
Ранее Песков заявил, что в Кремле следят за развитием ситуации с распространением COVID-19. По его словам, "пока динамика (по показателям смертности. – Прим. ред.) плохая" и "вызывает беспокойство".
До этого Песков заявлял, что введение ограничительных мер на федеральном уровне пока не планируется. Однако он отметил тенденцию роста заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России.
Позже стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.
В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. В Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил вероятность введения локдауна в регионе из-за сложной эпидобстановки. По его словам, загрузка коечного фонда в регионе уже составляет 88%.
Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун из-за COVID-19
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