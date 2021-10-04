Более 60% пожилых людей вакцинировались от COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавируса вакцинировались более 60% людей пожилого возраста. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в идеале нужно вакцинировать почти 100% пожилых людей, за исключением тех, у кого медицинский отвод, уверен глава Минздрава. Он объяснил это тем, что люди старше 60 лет находятся в группе риска по COVID-19.

Ранее сообщалось, что в ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, его пропускная способность увеличилась до 5 тысяч человек в сутки.

Также социальные работники возобновили поквартирные обходы в Москве, в ходе которых пожилых горожан информируют о преимуществах вакцинации от коронавируса.

Москвичам напомнили, что прививка бесплатная. Для записи на нее может потребоваться назвать дату рождения и номер полиса ОМС.

