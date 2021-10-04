Около 1,8 млн россиян ревакцинировались от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Повторную вакцинацию от коронавируса в России прошли около 1,8 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

При этом, по его словам, всего 2% вакцинированных граждан заражаются COVID-19. В большинстве случаев в стационары попадают непривитые пациенты.

Ранее Мурашко рассказал, что в России от коронавируса вакцинировались более 60% людей пожилого возраста. В идеале количество вакцинированных граждан старше 60 лет необходимо довести почти до 100%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вакцинация является единственным способом защитить свою жизнь в условиях пандемии. Однако в Кремле заявили, что темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего.

