Около 1,8 млн россиян ревакцинировались от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Повторную вакцинацию от коронавируса в России прошли около 1,8 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
При этом, по его словам, всего 2% вакцинированных граждан заражаются COVID-19. В большинстве случаев в стационары попадают непривитые пациенты.
Ранее Мурашко рассказал, что в России от коронавируса вакцинировались более 60% людей пожилого возраста. В идеале количество вакцинированных граждан старше 60 лет необходимо довести почти до 100%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вакцинация является единственным способом защитить свою жизнь в условиях пандемии. Однако в Кремле заявили, что темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего.
В некоторых регионах России вводят обязательную вакцинацию
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