Врач-терапевт составил антиковидное меню

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Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал, что следует включить в рацион, чтобы поддержать организм на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Специалист предложил употреблять рыбу, говядину, печень и яйца. Данные продукты способствуют уменьшению воспалительной реакции в легких. Кроме того, ради жирных кислот следует добавить в рацион грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки.
Дополнительную пользу организму окажут кисломолочные продукты с пробиотиками, способные активировать защитные функции организма. Усилить иммунную систему можно и при помощи имбиря, чеснока, ягод, картошки и овощей.
При профилактике простудных заболеваний особое значение имеет питьевой режим. Для предотвращения цитокинового шторма при заражении коронавирусом следует пить чай с бергамотом и употреблять виноград.
Если же заражения COVID-19 избежать не удалось, из рациона необходимо убрать колбасу, кофе, шоколад. Эти продукты угнетают иммунную систему и снижают возможности защиты. Также должно быть исключено употребление алкоголя.
Врач-диетолог Алексей Ковальков ранее объяснил, почему заболевшие коронавирусом набирают вес. В частности, в этом есть вина кортикостероидных препаратов, которые используют в терапии COVID-19.
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