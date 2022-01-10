Россиянам посоветовали идеальные продукты от простуды и вирусов

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Употребление некоторых видов рыбы и кисломолочных продуктов снижает риск простуды зимой, сообщила РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

Она подчеркнула, что в холодное время года организму особенно важно разнообразное и полезное питание. В связи с этим в рационе обязательно должна присутствовать богатая витамином D рыба. Это может быть лосось, нерка, тунец или сардина.

В то же время пробиотиками и лактобактериями богаты кисломолочные продукты. Зимой надо есть квашеную капусту, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов. Речь идет об аскорбиновой кислоте и пробиотиках.

Также следует употреблять белковую пищу, в том числе животный белок. Он обеспечивает многими аминокислотами, которые важны для иммунитета. Также важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов.

Ранее врачи из Кливлендской клиники пришли к выводу, что избавление от лишнего веса снижает риск осложнений при COVID-19. Исследователи проанализировали истории болезней 20 тысяч взрослых пациентов с ожирением, из которых 5 053 человека несколько лет назад прошли через операцию по уменьшению желудка.

Ученые установили, что обе категории пациентов заражались коронавирусом с одинаковой частотой, однако те, кто сбросил больше лишнего веса, на 43% реже попадали в больницу. Кроме того, на 63% реже им требовался дополнительный кислород. В среднем тяжелая форма COVID-19 развивалась у них на 60% реже. Авторы исследования признали, что точная связь между тяжестью коронавируса и лишним весом пока неясна.

