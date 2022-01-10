Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:53

Россиянам посоветовали идеальные продукты от простуды и вирусов

общество

Фото: depositphotos/haveseen

Употребление некоторых видов рыбы и кисломолочных продуктов снижает риск простуды зимой, сообщила РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

Она подчеркнула, что в холодное время года организму особенно важно разнообразное и полезное питание. В связи с этим в рационе обязательно должна присутствовать богатая витамином D рыба. Это может быть лосось, нерка, тунец или сардина.

В то же время пробиотиками и лактобактериями богаты кисломолочные продукты. Зимой надо есть квашеную капусту, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов. Речь идет об аскорбиновой кислоте и пробиотиках.

Также следует употреблять белковую пищу, в том числе животный белок. Он обеспечивает многими аминокислотами, которые важны для иммунитета. Также важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов.

Ранее врачи из Кливлендской клиники пришли к выводу, что избавление от лишнего веса снижает риск осложнений при COVID-19. Исследователи проанализировали истории болезней 20 тысяч взрослых пациентов с ожирением, из которых 5 053 человека несколько лет назад прошли через операцию по уменьшению желудка.

Ученые установили, что обе категории пациентов заражались коронавирусом с одинаковой частотой, однако те, кто сбросил больше лишнего веса, на 43% реже попадали в больницу. Кроме того, на 63% реже им требовался дополнительный кислород. В среднем тяжелая форма COVID-19 развивалась у них на 60% реже. Авторы исследования признали, что точная связь между тяжестью коронавируса и лишним весом пока неясна.

Россиян призвали при малейших симптомах коронавируса обращаться к врачу

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать