В Центре Гамалеи назвали причины частого заражения детей "Омикроном"

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Дети более устойчивые к заражению коронавирусом, чем взрослые, однако "Омикрон"-штамм способен пробивать иммунную защиту и у несовершеннолетних, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает газета "Известия".

"Скорее всего, большая заразность "Омикрон"-штамма для детей по сравнению с "Дельтой" объясняется тем, что у них меньше рецепторов на поверхности клеток в дыхательных путях. Для заражения "Дельтой" не хватает этих рецепторов. "Омикрон" более заразный и при меньшем количестве этих рецепторов он вызывает инфекцию", – сказал специалист.

По мнению Альтштейна, "Омикрон" способен подавлять выработку организмом интерферона, который является важнейшей составляющей иммунного ответа у детей.

Ранее заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 ДГКБ № 5 имени Филатова Елена Дондурей заявила, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей на фоне распространения штамма "Омикрон" может свидетельствовать о постепенном окончании пандемии.

Учитывая опыт зарубежных коллег, она усомнилась в том, что нынешняя волна коронавируса приведет к каким-либо серьезным осложнениям. Она также обратила внимание на тот факт, что течение болезни при "Омикроне" проходит так же, как при других респираторных инфекциях, поэтому по симптомам определить COVID-19 становится невозможным.