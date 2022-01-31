Врачи назвали рост заболеваемости среди детей сигналом окончания пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Рост заболеваемости COVID-19 среди детей на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон" может свидетельствовать о постепенном окончании пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую инфекционным боксированным отделением № 10 ДГКБ № 5 имени Филатова Елену Дондурей.
Учитывая опыт зарубежных коллег, она усомнилась в том, что нынешняя волна коронавируса приведет к каким-либо серьезным осложнениям. Она также обратила внимание на тот факт, что течение болезни при "Омикроне" проходит так же, как при других респираторных инфекциях, поэтому по симптомам определить COVID-19 становится невозможным.
"Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской и, вполне возможно, это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети", – объяснила Дондурей.
Данную точку зрения разделяет заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова. По ее словам, несмотря на то что и среди детей есть случаи госпитализаций, они все же легче переносят болезнь и быстрее выписываются из больниц.
Между тем ранее глава Центра имени Гамалеи назвал неправильными утверждения о том, что "Омикрон" положит конец пандемии, поскольку вирус все время мутирует и возникают все новые штаммы SARS-CoV-2. Он также заявил, что борьба с последствиями пандемии продолжается, сравнив этот процесс с тушением пожара.
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