Возросло количество желающих повторно пройти ревакцинацию в столице

Желающих пройти повторную вакцинацию в Москве возросло. Ранее сообщалось, что таких уже в столице около миллиона. Один из крупнейших столичных центров вакцинации находится в "Лужниках". Там принимают и иностранных граждан.



Всего в столице работают 100 пунктов вакцинации, где можно сделать укол по предварительной записи. Записаться на прививку можно по телефону, онлайн или же с помощью инфомата в поликлинике. Без записи принимают выездные бригады. Они есть в 38 точках города – в офисах госуслуг, ТЦ и других популярных местах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.