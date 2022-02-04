Вирусолог рассказал, можно ли заразиться "Омикроном" сразу после "Дельты"

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Человек, который недавно перенес "Дельту", скорее всего, не сможет сразу заразиться "Омикроном". Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт рассказал, что в этой области нельзя ни о чем заявлять категорично.

"Иммунитет штамма "Дельта", безусловно, будет защищать. И даже, если человек повторно заразится, то у него болезнь будет протекать по-другому. Однако через какое-то время "Омикрон" может пробить иммунитет "Дельты", поскольку первый штамм очень заразен", – цитирует Альтштейна ФАН.

Альтштейн добавил, что риск заражения "Дельтой" и "Омикроном" увеличивается, если не носить маски, не мыть руки и не соблюдать социальную дистанцию.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что в России заболеваемость "Омикрон"-штаммом коронавируса может достичь 400 тысяч случаев в день в ближайшие недели.

По его словам, на сегодняшний день масштабы неясны, однако ситуацию можно рассмотреть по аналогии с другими странами. Так, в США ежедневная заболеваемость достигала 1,3 миллиона.

