Дирижер Гергиев и пианист Трифонов заразились COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба Московского пасхального фестиваля

Дирижер Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По этой причине концерт оркестра Мариинского театра, который был запланирован на субботу, 12 февраля, отменен. Как уточнили в Национальной академии Святой Цецилии, Трифонов должен был выступать в качестве солиста.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В настоящее время он находится на самоизоляции.

В постпредстве пояснили, что Небензя вернется к очной работе, когда сдаст отрицательный тест.