Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России Иван Краско рассказал о своем состоянии после госпитализации, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Меня друзья определили в военной госпиталь. Говорят, что это хорошая очень больница. Мне тут проводят исследования, проверяют сосуды и сердце. Даже уколы делают витаминные для глаз", – рассказал актер.

По словам Краско, ему также выписывают различные медикаменты, ставят капельницы для укрепления сосудистой системы. Актер уточнил, что это поможет и его ногам, с которыми все было плохо.

"Как кирпич привязали, нога могла просто согнуться и не подчинялась мне, а теперь этого я не испытываю. Так что много хожу на процедуры. Заставляют меня тут шевелиться. Как говорится, хочешь жить – умей вертеться", – отметил артист.

Уточняется, что в медицинском учреждении актер проведет 21 день. С ним также круглосуточно находится сиделка.

О госпитализации Ивана Краско после перенесенного микроинсульта стало известно ранее. Представитель Театра имени Комиссаржевской отмечал, что артист находится на реабилитации.

В августе 2021 года Краско был госпитализирован с подозрением на микроинсульт. Из больницы его выписали в сентябре.