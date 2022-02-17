Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Народный артист России Иван Краско рассказал о своем состоянии после госпитализации, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Меня друзья определили в военной госпиталь. Говорят, что это хорошая очень больница. Мне тут проводят исследования, проверяют сосуды и сердце. Даже уколы делают витаминные для глаз", – рассказал актер.
По словам Краско, ему также выписывают различные медикаменты, ставят капельницы для укрепления сосудистой системы. Актер уточнил, что это поможет и его ногам, с которыми все было плохо.
"Как кирпич привязали, нога могла просто согнуться и не подчинялась мне, а теперь этого я не испытываю. Так что много хожу на процедуры. Заставляют меня тут шевелиться. Как говорится, хочешь жить – умей вертеться", – отметил артист.
Уточняется, что в медицинском учреждении актер проведет 21 день. С ним также круглосуточно находится сиделка.
О госпитализации Ивана Краско после перенесенного микроинсульта стало известно ранее. Представитель Театра имени Комиссаржевской отмечал, что артист находится на реабилитации.
В августе 2021 года Краско был госпитализирован с подозрением на микроинсульт. Из больницы его выписали в сентябре.
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