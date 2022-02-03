Перенесшей инсульт Прокловой разрешили играть в спокойных сценах

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Врачи разрешили Елене Прокловой, недавно выписанной из больницы после инсульта, играть в спокойных сценах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала сама актриса.
"Вы знаете, врачи мне сказали так: "Если это не какие-то бурные сцены, которые требуют эмоций, то можете себе позволить играть". Дальше я должна сама по самочувствию определять", – сказала актриса.
По ее словам, после выписки ей разрешили делать все, что позволяет самочувствие. Артистка отметила, что сейчас ей требуется длительное восстановление, именно им она занимается.
О том, что Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. Причиной госпитализации стал инсульт, к которому, по словам подруги актрисы, могла привести резкая смена погоды. Позже сама Проклова рассказала, что у нее случился "наилучший вариант инсульта". Она объяснила это тем, что у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции.
23 января актрису перевели в реабилитационный центр, а уже 31 января полностью выписали. Тогда артистка отмечала, что у нее наблюдается хорошая динамика восстановления.
Актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом
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