Перенесшей инсульт Прокловой разрешили играть в спокойных сценах

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Врачи разрешили Елене Прокловой, недавно выписанной из больницы после инсульта, играть в спокойных сценах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала сама актриса.

"Вы знаете, врачи мне сказали так: "Если это не какие-то бурные сцены, которые требуют эмоций, то можете себе позволить играть". Дальше я должна сама по самочувствию определять", – сказала актриса.

По ее словам, после выписки ей разрешили делать все, что позволяет самочувствие. Артистка отметила, что сейчас ей требуется длительное восстановление, именно им она занимается.

О том, что Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. Причиной госпитализации стал инсульт, к которому, по словам подруги актрисы, могла привести резкая смена погоды. Позже сама Проклова рассказала, что у нее случился "наилучший вариант инсульта". Она объяснила это тем, что у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции.

23 января актрису перевели в реабилитационный центр, а уже 31 января полностью выписали. Тогда артистка отмечала, что у нее наблюдается хорошая динамика восстановления.

