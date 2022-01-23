Проклова сообщила, что перевели из больницы в реабилитационный центр

Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала, что ее состояние улучшается, а саму артистку перевели в реабилитационный центр.

По словам Прокловой, необходимо делать очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию, поэтому она старается активно заниматься. Тем не менее актрису ждет долгий восстановительный период.

О том, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. Позднее Проклова рассказала, что испытывает частую тошноту и головокружение.

11 января продюсер Леонид Дзюник сообщил о переводе Прокловой из реанимации в палату. По его словам, она уже может говорить по телефону. Дзюник добавил, что несколько недель она будет находиться под наблюдением врачей.