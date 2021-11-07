Театр Романа Виктюка усилил контроль за соблюдением антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский Театр Романа Виктюка после проверки столичного Роспотребнадзора усилил контроль за соблюдением антиковидных мер со стороны сотрудников театра и гостей, сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что после осуществления контрольных мероприятий была проведена дополнительная работа с компаниями, оказывающими театру услуги по охране, уборке и дезинфекции.
"Здоровье артистов, зрителей и всех сотрудников театра для нас важнее всего", – отмечается в сообщении, которое было опубликовано в социальных сетях театра.
В театре сообщили, что он продолжает работу и запланированные постановки состоятся.
Зрителей попросили соблюдать социальную дистанцию на входе и в помещении театра и не снимать и не приспускать маски во время нахождения в театре.
Ранее сообщалось, что Театр Романа Виктюка оказался под угрозой закрытия. Накануне его посетили с проверкой инспекторы. Они выявили, что некоторые гости не соблюдали дистанцию, а кто-то был без средств индивидуальной защиты.
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