Адвокат режиссера Учителя подтвердил выход фильма "Цой" в прокат

Фото: кадр из фильма "Цой" (2020), режиссер Алексей Учитель
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынов заявил, что фильм его клиента "Цой" получил прокатное удостоверение от министерства культуры РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам юриста, на все объекты интеллектуальной собственности, которые попали в фильм, были оформлены лицензионные договоры.
"Министерство культуры РФ провело проверку и выдало прокатное удостоверение. Фильм "Цой" выйдет в любом случае, вопрос даты выхода не юридический", – объяснил Добрынов.
Родственники музыканта Виктора Цоя, по данным СМИ, ранее обратились к президенту РФ с просьбой запретить показ фильма об артисте. Они уточняют, что картина порочит образ Цоя и его близких, а также была снята без разрешения на использование имени и изображения музыканта.
Фильм Алексея Учителя "Цой" покажет вымышленные события июля и августа 1990 года, когда погиб артист. Повествование пойдет от лица водителя автобуса, который участвовал в смертельном для Виктора Цоя ДТП. Ранее режиссер уже снял два документальных фильма о музыканте.
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