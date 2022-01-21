"Wow эффект": жители Нидерландов стали стричься в театрах и музеях

Жители Нидерландов устроили флешмоб: они занялись спортом в музеях и постригли волосы прямо во время спектаклей в театрах. Об акции последнее время много говорили в Twitter, однако она прошла очно, что редкость для пандемийных времен.

Власти страны недавно разрешили возобновить работу парикмахерским, маникюрным салонам и спортзалам. А театрам, концертным площадкам, барам и кафе открываться запретили. Тогда в знак протеста против ограничений культурные учреждения решили на один день превратиться в салоны красоты и спортзалы.

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