"Чернобыль" Данилы Козловского вышел на Netflix

Фото: кадр из фильма "Чернобыль"; режиссер – Данила Козловский
Премьера картины российского актера и режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", повествующей об аварии на Чернобылькой АЭС, состоялась на американском стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает "Газета.ру".
Сам Козловский рассказал, что еще зимой знал о грядущей премьере своего фильма на Netflix.
"Честно говоря, об этом мы знали еще зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость", – иронично отметил он.
По словам Козловского, премьеры "Чернобыля" должны состояться в США, Европе, Японии, Южной Корее, Китае, Мексике, Бразилии, Аргентине, Перу и других странах.
"Феноменальные международные продажи позволили нам окупиться еще до выхода в российский прокат, что бывает крайне редко. Особенно учитывая непростой жанр и пандемийные сложности", – добавил режиссер.
Ранее Козловский попросил не сравнивать его фильм "Чернобыль" с одноименным американским сериалом. Козловский отметил, что не пытался сделать фильм похожим на американский. По его словам, сериал стартовал 5 мая 2019 года, а съемки его картины начались 18 мая того же года.
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