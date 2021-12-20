Группа "Кино" отправится в турне в год 60-летия со дня рождения Цоя

Фото: ТАСС/Александра Чумичева и Александра Шогина
Рок-группа "Кино" в 2022 и 2023 годах проведет турне по российским городам. Гастроли приурочены к 60-летию со дня рождения легендарного фронтмена коллектива Виктора Цоя, сообщает ТАСС.
Концепция шоу будет той же, что видели гости первых концертов группы после воссоединения в 2021 году. В частности, зазвучит оцифрованная многоканальная запись вокала Цоя, на сцене появятся басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист группы Юрий Каспарян.
Сет-лист концертов расширят. Зазвучат новые песни, однако какие и сколько, пока не раскрывается.
Тур стартует 21 июня 2022 года, в день рождения Цоя. В этот день пройдет концерт в его родном Санкт-Петербурге, 2 июля группа выступит в Москве. Также группа выступит в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске, Тюмени, Перми, Уфе, Магнитогорске и Челябинске. В 2023 году "Кино" посетит Саратов, Тольятти, Казань и Нижний Новгород.
Летом прошлого года стало известно, что группа "Кино" воссоединяется и выступит с концертами. В частности, они выпустили новую версию песни "Троллейбус". На осень группа запланировала выступления.
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