Ткаченко назвал воссоединение "Кино" лучшим событием 2020 года

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Музыкант, участник группы "Ундервуд" Владимир Ткаченко назвал воссоединение группы "Кино", а также их концерты, запланированные на осень, лучшим событием текущего года. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Надо ли говорить о том, что я очень люблю группу "Кино". Я был их страшным фанатом в юности и пронес эту фанатскую любовь до сих пор, и я страшно рад этим концертам, которые состоятся осенью, попытаюсь на них попасть", – сказал Ткаченко.

Музыкант отметил, что видел все тизеры, которые восхитили его.

"Но, конечно, такие возрожденческие концерты спустя 30 лет, пусть без Виктора Цоя и Густава, но они, мне кажется, нужны и важны", – сказал он.

Музыкант Виктор Цой погиб в аварии 15 августа 1990 года на 35 километре трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии.

В декабре прошлого года сообщалось, что группа "Кино" впервые после распада готовится выступить с концертами. Коллектив сделал своим поклонникам настоящий подарок – музыканты выпустили новую версию песни "Троллейбус".