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Общество

15:46

Сын Цоя поддержал идею открытия памятника музыканту в Москве

общество

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

Сын Виктора Цоя Александр прокомментировал предложение установить в Москве памятник музыканту. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, подготовленной позиции по этому вопросу у него нет. Однако если поклонники творчества его отца выступают за установку памятника, то их инициативу можно только поддержать.

"Если будут интересные проекты, то мы, конечно, поддержим", – сказал сын лидера группы "Кино".

Ранее музыкант Юрий Лоза пожаловался на нападки со стороны фанатов группы "Кино" после его высказываний о творчестве Виктора Цоя. Певец подчеркнул, что он "специально акцентировал, что не намерен их обижать", однако его все равно поняли неправильно.

Также он оценил предстоящие концерты группы "Кино" в Москве и Санкт-Петербурге. Певец отметил, что прием с наложением на "живое" инструментальное исполнение голоса погибшего певца не является чем-то уникальным, как заявляют организаторы.

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