Лоза пожаловался на "упоротых обожателей" группы "Кино"

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Российский музыкант Юрий Лоза пожаловался на нападки со стороны фанатов группы "Кино" после его высказываний о творчестве Виктора Цоя. Певец подчеркнул, что он "специально акцентировал, что не намерен их обижать", однако его все равно поняли неправильно.
"Опять на меня накинулись упоротые обожатели группы "Кино", хотя в интервью я специально акцентировал, что не намерен их обижать", – написал Лоза на своей странице в Facebook. По словам артиста, журналисты попросили его оценить творчество Цоя. Он ответил, что многое из того, что писал музыкант, его совсем не трогало.
Лоза также прокомментировал предстоящие концерты группы "Кино" в Москве и Санкт-Петербурге. Певец отметил, что прием с наложением на "живое" инструментальное исполнение голоса погибшего певца не является чем-то уникальным, как заявляют организаторы. "Впервые был опробован двадцать восемь лет назад певицей Натали Коул, когда она спела под оркестр с давно усопшим отцом", - напомнил артист.
Он добавил, что фанаты культового артиста напоминают фанатиков, где есть обожествленный идол и его адепты. И таких групп "сегодня в мире полно, столько же, сколько артистов, умерших молодыми и ставшими вследствие этого культовыми", заключил Лоза.
Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Юрию Лозе, который в последние годы активно дает комментарии журналистам по многим музыкальным и околомузыкальным вопросам.
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