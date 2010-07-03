Лоза ответил на призыв Лебединского "поклониться" Украине

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Музыкант Юрий Лоза отреагировал на призыв российского певца Алексея Лебединского "поклониться в ноги" и попросить прощения у Украины.

В разговоре с RT Лоза напомнил, что Лебединский уже несколько лет живет в США. "Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию?" − поинтересовался собеседник RT. "Да и что он другое может думать, находясь в Америке", − подчеркнул Лоза.

Ранее певец Алексей Лебединский заявил, что Москве нужно попросить прощения у Украины и "максимально компенсировать убытки".