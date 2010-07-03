Лоза ответил на жалобы Агутина из-за госнаграды

Музыкант Юрий Лоза ответил на жалобы Леонида Агутина
Музыкант Юрий Лоза ответил на жалобы Леонида Агутина. Последний расстроился, что ему не присвоили звание "Народного артиста" к 50-летию. Лоза, которому в феврале исполнилось 65 лет, посетовал, что ему даже "Заслуженного работника культуры" не дали, поэтому сочувствовать Агутину он не собирается.
Также Юрий Лоза высказал мнение, что государственные награды сейчас обесценились. Чтобы получить звание, нужен свой человек в министерских кругах. Агутин, в свою очередь, считает, что в Минкультуры еще в прошлом году решили выдавать меньше званий. И он якобы попал "под эту гребенку".
В январе этого года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что считает разумным то, что звание народного артиста в год получают примерно пять человек. "Народный артист – это по определению живой классик, их не может быть много", – заявил глава Минкульта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.