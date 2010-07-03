Лоза ответил на жалобы Агутина из-за госнаграды

Музыкант Юрий Лоза ответил на жалобы Леонида Агутина

Музыкант Юрий Лоза ответил на жалобы Леонида Агутина. Последний расстроился, что ему не присвоили звание "Народного артиста" к 50-летию. Лоза, которому в феврале исполнилось 65 лет, посетовал, что ему даже "Заслуженного работника культуры" не дали, поэтому сочувствовать Агутину он не собирается.

Также Юрий Лоза высказал мнение, что государственные награды сейчас обесценились. Чтобы получить звание, нужен свой человек в министерских кругах. Агутин, в свою очередь, считает, что в Минкультуры еще в прошлом году решили выдавать меньше званий. И он якобы попал "под эту гребенку".

В январе этого года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что считает разумным то, что звание народного артиста в год получают примерно пять человек. "Народный артист – это по определению живой классик, их не может быть много", – заявил глава Минкульта.