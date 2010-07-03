Агутин обиделся на Минкульт из-за награды

Леонид Агутин ожидал, что в 2018 году получит звание "Народный артист РФ", а не орден Дружбы.
"Я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист" к юбилею", – цитирует ТАСС артиста. Агутин отметил, что не воспринял ситуацию как личную трагедию: "Самое главное – твои зрители. Они приходят на твой концерт – значит, ты народный артист".
В январе этого года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что считает разумным то, что звание народного артиста в год получают примерно пять человек. "Народный артист – это по определению живой классик, их не может быть много", – заявил глава Минкульта.
Чтобы получить это звание, артист должен отвечать нескольким критериям. В числе которых – создание высокохудожественных образов, концертных программ, получивших широкое признание общественности; сохранение и развитие национальных школ и классических образов отечественной культуры; активное участие в социально значимых концертах.
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