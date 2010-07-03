Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

Фото: ТАСС/Александра Чумичева и Александра Шогина

Отец Виктора Цоя Роберт прокомментировал новую версию гибели сына, согласно которой музыкант разбился в ДТП из-за несоответствия дорожного покрытия нормам ГОСТа.

"Понимаете, эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я ее высказал в свое время, почти 30 лет назад, и сейчас они это откопали и опять мусолят", – цитирует "Газета.ру" отца лидера группы "Кино".

Роберт отметил, что люди проводят такие "расследования", потому что "хотят прославиться, выпендриться".

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. По официальным данным, музыкант не вписался в опасный поворот на высокой скорости.

Журналисты совместно с экспертами петербургского Института безопасности дорожного движения предположили, что музыканта можно было спасти, если бы дорожное покрытие, по которому он ехал на "Москвиче", соответствовало нормам ГОСТа.

Эксперты изучили фотографии с места трагедии и отметили, что на опасном участке не было предупреждающих знаков о резком повороте и снижении скорости.