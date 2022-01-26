Врачи рассказали о состоянии актрисы Воронковой

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева рассказали о состоянии актрисы Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре.

"Пациентка в ожоговом отделении, состояние средней тяжести, температура – 36,8", – рассказали в медучреждении РИА Новости.

В понедельник, 24 января, Воронкову перевели из реанимации в палату. Врачи планируют в среду, 26 января, провести операцию на руке актрисы.

19 января в квартире Воронковой на северо-востоке Москвы произошел пожар. По предварительным данным, загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека: сама артистка и ее дочь. Воронкова поступила в 36-ю городскую больницу столицы с ожогами 31% поверхности тела.

