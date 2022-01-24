В Театре имени Пушкина рассказали о состоянии Воронковой

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Актриса Вера Воронкова продолжает оставаться в реанимации городской клинической больницы имени Иноземцева, ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра имени Пушкина.

"Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики", – отметили в театре.

19 января в квартире Воронковой на северо-востоке Москвы произошел пожар. По предварительным данным, загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека: сама артистка и ее дочь. Воронкова поступила в 36-ю городскую больницу столицы с ожогами 31% поверхности тела.

Позже стало известно, что она пришла в сознание, однако по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В Театре имени Пушкина отмечали, что актрисе потребуется длительное восстановление после пожара.