В Театре имени Пушкина рассказали о состоянии Воронковой

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Актриса Вера Воронкова продолжает оставаться в реанимации городской клинической больницы имени Иноземцева, ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра имени Пушкина.
"Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики", – отметили в театре.
19 января в квартире Воронковой на северо-востоке Москвы произошел пожар. По предварительным данным, загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека: сама артистка и ее дочь. Воронкова поступила в 36-ю городскую больницу столицы с ожогами 31% поверхности тела.
Позже стало известно, что она пришла в сознание, однако по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В Театре имени Пушкина отмечали, что актрисе потребуется длительное восстановление после пожара.
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