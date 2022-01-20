В Театре имени Пушкина рассказали о состоянии актрисы Воронковой

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Заслуженной артистке РФ Вере Воронковой потребуется длительное восстановление после пожара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра имени Пушкина.

В пресс-службе рассказали, что состояние у артистки остается прежним.

"В реанимации. Но Вера в сознании", – рассказали в театре.

Актриса попала в больницу после пожара, который произошел в ее квартире на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе сама артистка.

Вера Воронкова известна по ролям в сериалах "Марш Турецкого", "Сыщики", "Каменская", а также в фильме "Утомленные солнцем 2: Цитадель" и других картинах.