В Театре им. Пушкина рассказали о состоянии актрисы Воронковой

Фото: ТАСС/Кинокомпания "ВВП Альянс"

Медики оценивают состояние пострадавшей при пожаре актрисы Веры Воронковой как стабильно тяжелое, сообщает Агентство "Москва".

"Она в реанимационном отделении, состояние стабильно тяжелое", – сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Пушкина.

Актриса попала в больницу после пожара, который произошел в ее квартире на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе сама артистка.

Вера Воронкова известна по ролям в сериалах "Марш Турецкого", "Сыщики", "Каменская", а также в фильме "Утомленные солнцем 2: Цитадель" и других картинах.

