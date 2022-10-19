Режиссер Манский стал подозреваемым по делу о клевете на Никиту Михалкова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Объявленный в розыск режиссер Виталий Манский стал подозреваемым по делу о клевете, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

По версии дознания, режиссер умышленно распространил информацию, не соответствующую действительности и порочащую честь и достоинство его коллеги Никиты Михалкова.

Манский в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" рассказал, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) воруется не менее 85% бюджета. Интервью записывали в неустановленное время, но не позднее 16 мая.

После этого режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете и попросил полицию привлечь его к уголовной ответственности. По данному факту назначили проверку, а позже в базе МВД РФ появилась информация о том, что Манский объявлен в розыск.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая сообщила, что вероятность получения режиссером Виталием Манским настоящего срока, связанного с колонией или ограничением свободы, – минимальна. Она также объяснила причину объявления режиссера в международный розыск. По ее словам, Манский в настоящее время живет за рубежом и поэтому у правоохранителей возникли бы серьезные проблемы, связанные с проведением следственных мероприятий.

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