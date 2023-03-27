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Общество

Метеорологи предупредили москвичей о "барическом лобзике"

Метеорологи предупредили москвичей о "барическом лобзике"

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Синоптики предупредили о таком явлении как "барический лобзик". Давление на этой неделе будет постоянно меняться. В понедельник, 27 марта, оно составляет 736 миллиметров ртутного столба, во вторник, 28 марта, поднимется до 743 миллиметров, однако на следующий день снова опустится и резко подскочит в четверг, 30 марта.

Кроме того, метеорологи сообщили, что туман снова опустится на улицы столицы вечером 27 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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