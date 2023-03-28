В Кремле оценили планы Германии нарастить военную помощь Украине

Фото: ТАСС/Bernd Wüstneck/dpa

Берлин регулярно увеличивает уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал материал издания Spiegel, согласно которому ФРГ в ближайшие годы хочет увеличить расходы на военную помощь Украине с 3 миллиардов до более чем 15 миллиардов евро. Пескову задали вопрос о последствиях данных решений для отношений Германии и России.

По словам представителя Кремля, отношения Москвы и Берлина на данный момент оставляют желать лучшего.

"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт, поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", – заявил Песков.

Накануне стало известно, что Минфин Германии хочет согласовать в Бундестаге увеличение бюджетного фонда, за счет которого финансируется поддержка Киева. По данным издания, решение было принято в связи с большими потерями военной техники ВСУ.

Согласно материалу Spiegel, Минобороны ФРГ хочет задействовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств для оплаты поставок оружия на Украину и замены систем.

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