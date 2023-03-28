РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

Россия будет делать все, что в ее силах, чтобы и дальше инициировать международное расследование терактов на "Северных потоках". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важно установить всех участников этих диверсий.

Ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию для расследования теракта на "Северных потоках". В поддержку документа высказались лишь три страны. Кроме России, это были Бразилия и Китай. Остальные страны воздержались.

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