Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За отвагу" десятилетнего Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что мальчик был награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

2 марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также "Русского добровольческого корпуса", который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин.



Губернатор Брянской области посетил пострадавшего в теракте мальчика

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