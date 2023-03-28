Поврежденный корабль "Союз МС-22" покинул МКС без экипажа

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Корабль "Союз МС-22", у которого в декабре произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента МКС, сообщает ТАСС.

Спускаемый аппарат вернется на Землю без экипажа. Он должен приземлиться в 14:45 к юго-востоку от казахстанского города Жезказган. На нем порядка 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования.

В частности, на Землю доставят аккумулятор скафандра, который разрядился во время выхода космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос в августе прошлого года, результаты эксперимента "Каскад" по выращиванию грибной культуры и эксперимента "Пробиовит" по созданию напитка-пробиотика в космосе.

15 декабря прошлого года российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". В результате произошла разгерметизация системы охлаждения аппарата.

26 февраля к МКС пристыковался "Союз МС-23". Он вернет на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, которые составляли экипаж поврежденного космического корабля.



"Роскосмос" опубликовал фото пробоины в космическом корабле "Союз МС-22"

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