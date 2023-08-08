Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Мой район"

В рамках Московского урбанистического форума в спорткомплексе "Лужники" открыта зимняя горка "Путешествие в Рождество", где можно научиться кататься на сноуборде, сообщается на сайте МУФ.

На площадке "Моего района" установили огромную горку зимних видов спорта. Первая зона – для сноуборда. Профессиональные инструкторы научат желающих становиться на доску. Они помогут надеть снаряжение, закрепить доску на ногах, встать на горку и скатиться в первый раз, буквально держа за руки тренера.

Тренировка для каждого участника длится не меньше часа. За это время многие осваивают навыки сноубординга, достаточные, чтобы кататься самостоятельно.

Все снаряжение предоставляется по предварительной записи день в день. Опытные сноубордисты смогут потренироваться на трамплинах и перилах.

С противоположной стороны расположилась зона тюбинга. Там дети и взрослые смогут покататься на "ватрушках".

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что гости МУФ в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами.

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