Собянин назвал скверы, которые благоустроят в Тушине в этом году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сергей Собянин анонсировал проекты благоустройства зеленых зон в Тушине. Об этом он рассказал на своем официальном сайте.

В районе Тушино активно ведется благоустройство зеленых зон. Сергей Собянин рассказал, что сейчас ведутся работы по благоустройству в сквере между Западным и Восточным мостами через Сходненский канал.

"Сходненский ковш — часть Тушинского природного парка — восстанавливают. Работы ведут только по его периметру, в прогулочной зоне. Большое внимание уделяется укреплению склонов. Специалисты отремонтируют тропинки, обновят детские и спортивные зоны, обустроят смотровые площадки", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник отметил, что в глубине этой природной территории будет проложена экотропа - деревянный настил на сваях, а также будет восстановлена лестница, связывающая 3-й и 4-й микрорайоны.

Кроме того, в Тушинском природном парке будет благоустроен овраг в районе Окружной улицы. На месте старых погребов уже проведена рекультивация почвы и уложен газон. Помимо этого, идет обустройство детских и спортивных площадки. Осенью здесь высадят более двухсот деревьев и кустарников.

Также идет благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Планерная" и станции МЦД-2 Трикотажная. Здесь появится комфортное пространство для прогулок жителей города.

Сергей Собянин рассказал, что в районе уже закончился процесс благоустройства набережной, с которой открывается вид на отреставрированный Северный речной вокзал, дубовой рощи “Маяк”, пешеходной зоны вдоль Туристской улицы до улицы Яна Райниса, бульвар на Туристской улице, Химкинский бульвар и улицу Свободы.

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