Сергей Собянин рассказал об истории развития Парка Горького в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парк Горького в Москве отмечает 95 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр отметил, что Парк Горького – это любимое место отдыха целых поколений москвичей и гостей города. В 1990-е годы парк Горького чуть не утратил свое архитектурное наследие, превратившись в парк аттракционов. Собянин напомнил, что масштабная реконструкция парка началась в 2011 году, что послужило новым витком его развития.

"Все эти годы парк продолжает расти и развиваться. Мы вернули многим объектам исторический облик и сделали Парк Горького местом притяжения для москвичей и гостей столицы. Любителям активного и спокойного отдыха, детям и взрослым здесь всегда есть чем заняться и на что посмотреть", – рассказал мэр Москвы.

Постановление о создании парка на месте бывшей сельскохозяйственной выставки было принято в 1928 году. В 1929 году директором парка назначили Бетти Глан, которая наметила новую траекторию его развития. Под ее руководством парк стал первым общественным пространством Москвы, сочетающим отдых, оздоровление, культурное обогащение и воспитание человека. В 1932 году парку присвоили статус центрального и назвали в честь писателя Максима Горького.

В разное время в создании уникальных зданий, скульптур и сооружений Парка Горького принимали участие архитекторы Иван Жолтовский, Алексей Щусев, Александр Власов, Константин Мельников, Юрий Щуко и Ассен Спасов.

В 2011 году в парке Горького началась реконструкция. Вход стал бесплатным, в парке демонтировали более 100 устаревших аттракционов. На месте этих объектов проложили прогулочные аллеи и площадки, разбили газоны и цветники. В 2013 году в ведение Парка Горького передали часть природного заказника "Воробьевы горы" и Московского государственного университета имени Ломоносова, а в 2015 году в его состав вошел парк искусств "Музеон", в настоящее время также присоединен и Нескучный сад. Таким образом, площадь всей территории зоны отдыха составила 212 гектаров.

"За последние 12 лет в парке оборудовали велодорожки и предоставили посетителям возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi. Вернули на место отреставрированные или воссозданные советские скульптуры и вазоны, открыли пункты проката инвентаря, велосипедов и самокатов, лодочные станции, спортивные площадки и клубы", – напомнил мэр Москвы.

Работы по благоустройству провели на Крымской и Пушкинской набережных, а также в Нескучном саду. Реконструкция прошла в парке искусств «Музеон». Привели в порядок Голицынский пруд, отремонтировали светомузыкальный фонтан «Центральный». Для удобства горожан был обустроен новый вход в парк со стороны станции метро «Октябрьская» и Ленинского проспекта.

В 2023 году завершилось восстановление мозаичного декора исторических вазонов на Фонтанной площади. Реставрация постоянно ведется и в парке искусств "Музеон". С 11 по 20 августа пройдет второй фестиваль искусств "Горький в Парке Горького". Он приурочен к 95-летию парка и к 155-летию со дня рождения Максима Горького.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника. В своем обращении он напомнил, что Москва всегда отличалась своим спортивным духом и активностью, и отметил, что физическая активность – это не только про здоровье и красивую фигуру, но и про уверенность в себе.