В Москве завершились монолитные работы в 34-этажной башне iCity

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Застройщик закончил монолитные работы в бизнес-центре iCity в Пресненском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале Москомстройинвеста.

Сообщается, что в составе очистного комплекса будут две башни, 61-этажная Space Tower и 34-этажная Time Tower, которые будут объединены восьмиэтажным стилобатом.

"Общие площади башен составляют 89 тысяч 416 квадратных метров и 46 тысяч 467 квадратных метров соответственно. В башне Time Tower в монолите возведены все этажи, в башне Space Tower работы ведутся на уровне 49 этажа", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Сейчас в обоих корпусах бизнес-центра ведется монтаж фасадных конструкций, а также работы по подключению к сетям электро-, тепло-, и водоснабжения.

"Проект поспособствует созданию дополнительных рабочих мест. Это тем более важно, учитывая тот факт, что мэр Москвы Сергей Собянин уделяет пристальное внимание созданию новых рабочих мест и новых мест общественного притяжения", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы сообщил о строительстве нового общественно-делового центра рядом со станцией Дмитровская МЦД-2. Он расположится на территории площадью 50 тысяч квадратным метров и позволит создать более 3,5 тысячи рабочих мест.