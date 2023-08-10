Аналитики оценили московский рынок перепродажи новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Параметры квартир, которые продаются по переуступке, не отличаются от тех, что предлагают девелоперы, выяснили аналитики сервиса "Домклик", изучив объявления о продаже первичной недвижимости по переуступке прав собственности в Москве и Московской области.

По данным экспертов, в обоих случаях больше всего объявлений (порядка 80%) относится к малогабаритному жилью.

Купить квартиру в новостройке можно не только у компании-застройщика, отмечают в пресс-службе сервиса. Одновременно с девелопером, который возводит дом, жилье в том же самом доме могут продавать частные инвесторы, юридические лица и паевые фонды. Покупка квартиры в еще не построенном доме называется переуступкой прав требования (договор цессии).

"Были проанализированы объявления на портале "Домклик" о продаже первичной недвижимости по переуступке прав требования, актуальные на конец июля 2023 года. Эксперты оценили распространенность таких объявлений в Москве и Московской области и определили параметры предлагаемых квартир", – говорится в сообщении. Отмечается, что объявления о продаже по переуступке в среднем составляют 3–4% общего объема предложения на первичном рынке, но в отдельные периоды этот показатель может достигать 20%.

Инфографика: "Домклик"

По данным исследования, площади выставленных на продажу квартир также сопоставимы, особенно для малогабаритного жилья (менее двух комнат). Различия проявляются лишь среди крупногабаритных квартир (более четырех комнат): медианная площадь многокомнатного жилья, выставленного на продажу по переуступке (105 квадратных метров), значительно превышает показатель первичного рынка (93 квадратных метра).

Эксперты сервиса "Домклик" считают, что такие изменения связаны с деятельностью инвесторов и компаний-перекупщиков, которые на раннем этапе выкупают лоты с не самыми распространенными характеристиками (большая площадь, наличие нескольких уровней) и, когда такие квартиры заканчиваются у девелопера, перепродают их по более высокой стоимости.

Инфографика: "Домклик"

Среди столичных жилых комплексов по количеству объявлений о продаже по переуступке в топ-5 входят ЖК "Прокшино", "Архитектор", "Сидней Сити", "Скандинавия", "Сити Бэй".

Инфографика: "Домклик"

Например, в ЖК Headliner и "Архитектор" разница в стоимости квадратного метра по договору переуступки и по начальному договору ДДУ превышает 15%. В ЖК "Сидней Сити", "Сити Бэй", "Шагал" и доме "Достижение" скидка составляет около 10%. А в ЖК "Скандинавия", "Южные Сады" и "Новое Внуково" она отсутствует.

В Московской области скидка также варьируется от 0 до 20%. Наибольшая разница в стоимости квадратного метра, по данным аналитиков, фиксируется в ЖК "Римский", "Датский Квартал", "1-й Лермонтовский", "Равновесие" – размер скидки составляет 23, 20, 19 и 17% соответственно.

Инфографика: "Домклик"

В ЖК "Прибрежный парк", "Южная Битца", "Дом-Мегалит в Королеве", "Спутник" средний размер скидки находится в пределах 2–5%, а в ЖК "Первый квартал" скидок нет, заключили в пресс-службе.

Ранее аналитики назвали регионы России с самыми дешевыми квартирами. Самая низкая стоимость квартир на российском вторичном рынке жилья зафиксирована в Чечне, Кировской области и Ингушетии. Также в число регионов с самыми дешевыми квартирами вошли Смоленская и Тверская области.