"Мой район. Новости": более 10 тыс бюджетных мест создадут в колледжах Москвы

В столице идет реорганизация среднего технического образования. В колледжах создадут более десяти тысяч дополнительных бюджетных мест.

В московских колледжах меняют не только количество бюджетных мест, но и программу обучения, а также создают мастерские и лаборатории. Помимо лекций, студенты проходят регулярную практику у партнеров-работодателей.

Всего в столице более 50 колледжей, где учатся 100 тысяч студентов. Подробности – в программе "Мой район. Новости".