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07 февраля, 10:15

Город

"Мой район. Новости": более 10 тыс бюджетных мест создадут в колледжах Москвы

"Мой район. Новости": более 10 тыс бюджетных мест создадут в колледжах Москвы

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В столице идет реорганизация среднего технического образования. В колледжах создадут более десяти тысяч дополнительных бюджетных мест.

В московских колледжах меняют не только количество бюджетных мест, но и программу обучения, а также создают мастерские и лаборатории. Помимо лекций, студенты проходят регулярную практику у партнеров-работодателей.

Всего в столице более 50 колледжей, где учатся 100 тысяч студентов. Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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