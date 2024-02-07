07 февраля, 10:15Город
"Мой район. Новости": более 10 тыс бюджетных мест создадут в колледжах Москвы
В столице идет реорганизация среднего технического образования. В колледжах создадут более десяти тысяч дополнительных бюджетных мест.
В московских колледжах меняют не только количество бюджетных мест, но и программу обучения, а также создают мастерские и лаборатории. Помимо лекций, студенты проходят регулярную практику у партнеров-работодателей.
Всего в столице более 50 колледжей, где учатся 100 тысяч студентов. Подробности – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости