Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

Студенты колледжей Москвы продемонстрировали отличные результаты на международных соревнованиях по профессиональному мастерству, которые состоялись в Китае, заполучив 5 медалей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Москвичи смогли получить две золотые награды в категориях "Электроника" и "Оптоэлектроника". Одно серебро они выиграли в соревнованиях по управлению железнодорожными перевозками, и две бронзы – в номинациях "Кондитерское дело" и "Промышленная робототехника".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

