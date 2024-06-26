Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 22:15

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Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

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Студенты колледжей Москвы продемонстрировали отличные результаты на международных соревнованиях по профессиональному мастерству, которые состоялись в Китае, заполучив 5 медалей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Москвичи смогли получить две золотые награды в категориях "Электроника" и "Оптоэлектроника". Одно серебро они выиграли в соревнованиях по управлению железнодорожными перевозками, и две бронзы – в номинациях "Кондитерское дело" и "Промышленная робототехника".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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