Спрос на обучение в колледжах Москвы вырос в 2,5 раза в 2024 году

Среднее профессиональное образование в Москве становится популярнее: в 2024 году спрос на обучение среди девятиклассников вырос в 2,5 раза. Известно, что за три недели приемной кампании в столичные колледжи отправили уже более 60 тысяч заявлений.

В столице получить среднее специальное образование можно в 162 колледжах. В них обучаются 225 тысяч студентов. На выбор есть 10 отраслей и свыше 170 профессий.

Приемная кампания продлится до 15 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

