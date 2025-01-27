Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах, если они допускали противоправные действия и высказывания в отношении СВО. С такой инициативой он выступил на оперативном совещании правительства.

Губернатор заявил о своей уверенности в том, что эта мера поспособствует повышению ответственности у подростков, а также поможет предотвратить совершение подобных преступлений в дальнейшем. Тем не менее Гладков подчеркнул, что ему не хотелось бы создавать никаких прецедентов, добавив, что государство не стремится наносить какой-либо ущерб развитию российских детей.

"Но с другой стороны, мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит опять, а семья обращается за формами государственной поддержки, то опять давайте рассматривать, а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка. Поэтому ответственность должна же быть со всех сторон", – цитирует чиновника РИА Новости.

Гладков также обратил внимание, что его предложение носит дискуссионный характер и никакие финальные решения на данный момент не приняты. Он указал, что принимать участие в дальнейших обсуждениях должны директора школ, сотрудники прокуратуры и МВД, а также представители родительских комитетов и советов отцов.

Ранее в Госдуме согласовали в первом чтении проект об исключении периода участия в спецоперации из срока действия результатов ЕГЭ. В обычной ситуации результаты экзамена считаются действительными четыре года.

