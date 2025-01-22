ГД исключила период участия в СВО из срока действия результатов ЕГЭ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Парламентарии в Госдуме согласовали в первом чтении проект об исключении периода участия в спецоперации из срока действия результатов ЕГЭ. В обычной ситуации результаты экзамена считаются действительными четыре года.

Новый проект предлагает не включать в этот срок периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации, время участия в СВО на территориях Украины и в новых регионах, а также периоды выполнения задач по отражению вооруженного вторжения в страну и службу по контракту с организацией, содействующей выполнению задач ВС РФ.

Ранее инициативу поддержало правительство. Члены кабмина отметили социальную значимость проекта.

Между тем досрочный период сдачи ЕГЭ начнется в этом году с 21 марта и завершится 11 апреля. Основной период стартует 23 мая с истории, литературы и химии, 27 мая будет два экзамена по математике, 30 мая – русский язык. 2, 5 и 10 июня пройдут экзамены по обществознанию, физике, биологии, географии, иностранному языку и информатике.

