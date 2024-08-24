Кабмин поддержал проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ на период участия в СВО

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Кабмин одобрил инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова о продлении срока действия результатов ЕГЭ на период участия в СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"C учетом социальной значимости законопроекта правительство РФ поддерживает его концепцию. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе", – отмечается в распоряжении.

В рамках проекта Нилов предлагает не включать в срок действия результатов ЕГЭ время прохождения военной службы по призыву или по мобилизации. Вместе с тем инициатива предполагает не учитывать период участия в СВО и пребывания в качестве бойца на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в четырехлетний период, когда действуют результаты ЕГЭ, парламентарий призывает не включать срок, когда гражданин РФ выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию страны.