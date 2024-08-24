В ГД разработан проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ на время участия в СВО

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предлагает не включать в срок действия результатов ЕГЭ период участия в спецоперации, сообщает ТАСС.

В настоящий период результаты государственного экзамена признаются актуальными при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в течение четырех лет с момента их получения после проведения ЕГЭ.

Проект предлагает не включать в этот срок время прохождения военной службы по призыву или по мобилизации. Вместе с тем инициатива предполагает не учитывать период участия в СВО и пребывания в качестве бойца на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также проект подразумевает, что в этот четырехлетний период не будет включаться время, когда россиянин выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию государства.

Ранее Кабмин внес в Госдуму законопроект о включении в страховой стаж россиян для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации. Законопроект был подготовлен для совершенствования правового регулирования отношений по пенсионным правам граждан РФ со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых регионов России.